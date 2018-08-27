Malazgirt'teki anma programına 75 bin kişi katıldı

Okçular Vakfı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Destanı gibi Türk tarihinin önemli değerlerine sahip çıkan ve 6 yıldır "Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları"nı düzenleyen vakfın, "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nı da Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirdiği belirtildi.

Anma etkinliklerinin 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapıldığı ifade edilen açıklamada, 26 Ağustos'ta Malazgirt'te düzenlenen törene ise 75 bin kişinin katılımıyla bir rekora imza atıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız başta olmak üzere birçok üst düzey yetkilinin de katıldığı Malazgirt'teki törenleri yerinde izleyenler düzenlenen birçok etkinliğe de katılma imkanı buldu. 24 Ağustos'ta Ahlat başta olmak üzere Malazgirt Ovası'nda başlayan Malazgirt Zaferi'nin 947. anma programı etkinlikleri sabahın ilk saatlerine kadar ara verilmeden sürdü. İlk gün etkinleri arasında atlı akrobasi gösterileri, atlı okçuluk müsabakaları, okçuluk muhabere oyunları, geleneksel çocuk oyunları, geleneksel menzil atış müsabakası, atlı binicilik, mangala ve mas güreşleri yapıldı, yerel sanatçıların gösterileri ile 7 bölgenin halk oyunları ve Fettah Can'ın konseri beğeniyle izlendi."

"Değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin en doğusundan en batısına şehit kanlarıyla sulanmış toprakların kıymetinin bilinmesi ve bu topraklara her anlamda sahip çıkılması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun Fatihi Muhammed Alparslan'dan İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'a ve bu milleti dünya sahnesinde yıldızlaştıran tüm şahsiyetlere şükran borçluyuz. Bu şahsiyetler tarihe yön vermiş, tarihin akışını değiştirmişlerdir ve bu liderlerin en önemli özelliklerinden biri de hiç şüphesiz fethettikleri topraklara huzuru, barışı, hoşgörüyü de beraberlerinde getirmiş olmalarıdır. İşte tam da burada Okçular Vakfı olarak bu değerlere sahip çıkmaya ve sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz. Gençlerimize bir olmanın, birlik olmanın değerini spor üzerinden, kardeşlik üzerinden vermeye devam eden vakıf olarak üzerimize düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz. Ahlat ve Malazgirt'te 3 gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle özellikle gençlerin milli değerlere ve milli sporlara sahip çıkmalarını büyük bir memnuniyetle karşıladık."

Kaynak: AA