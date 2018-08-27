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FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

8 il ve KKTC'de Balıkesir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında bir binbaşı ve bir teğmenin de bulunduğu 15 asker yakalandı.

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FETÖnün TSKdaki gizli yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'e getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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