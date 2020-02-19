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Yargıtaydan Evren ve Şahinkaya kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yargıtay, 12 Eylül askeri darbesiyle ilgili Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarına el konulması yönünde görüş bildirdi.
Yargıtay Başsavcılığı, 12 Eylül 1980 darbesinin sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı dava için tebliğname hazırladı.
Tebliğnamede, darbecilerin rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarına el konulması istendi.
Ayrıca, "Maaş, ikramiye, ordu evinden istifade gibi haklardan istifade etmeleri mümkün olamamalı" denildi.
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