Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sille Mahallesi Baraj Caddesi'nde, Mehmet Özek'e ait ahşap evin müştemilatının üzerine dağın eteğinden yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü.

Anne ve 2 çocuğu kıl payı kurtuldu

Müştemilat kullanılamaz hale geldi. Olayın yaşandığı ev mühürlenirken, sokak ise ulaşıma kapatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Gelini ve 2 torunun son anda kurtulduğunu anlatan Mehmet Özek, ''Gelinim, 2 çocuğuyla orada yemek yapıyordu. Gürültüyü duyunca çocuklarını alıp, hemen çıkmış ve ardından da kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar. 25 yıldır bu evde oturuyorum. Zaman zaman küçük çaplı kaya parçaları düşüyordu; ama bu kadar büyük olmamıştı'' dedi.

[Fotoğraf: DHA]

AFAD ve belediye ekiplerinin bugün hasar tespiti yapacağı öğrenildi.