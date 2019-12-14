Türkiye

Yargıtay kaynar suyu silah saydı

14 Aralık 2019 Cumartesi 11:04 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 11:13

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir kişinin kardeşinin üzerine dökerek yaralanmasına neden olduğu kaynar suyu silah sayarak, sanığa verilen cezada artırım yapılmasına hükmetti.