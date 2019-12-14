Türkiye
Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cansız bedeni bulundu14 Aralık 2019 Cumartesi 11:06 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 11:11
Elazığ'ın Keban ilçesinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkisinde kafes balıkçılığı yapan çalışanlar tarafından balık ağlarına takılı ceset bulundu.
Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından ceset, dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarıldı.
İncelemede cesedin Nimri köyü mevkisinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü 41 yaşındaki Bedrettin Oruç'a ait olduğu belirlendi.
Oruç'un cansız bedeni, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Keban Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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