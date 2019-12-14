Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu Köyü'ndeki hemzemin geçitte, M.G. idaresindeki 36 EZ 255 plakalı otomobile çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, sürücü M.G. ile araçta bulunan M.G. ve E.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede meydana gelen kazada, trenin çarpmanın ardından otomobili yaklaşık 400 metre sürükleyip durabildiği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA