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Kars'ta yük treni otomobile çarptı: 3 ölü14 Aralık 2019 Cumartesi 10:59 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 11:08
Kars'ın Selim ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA]
Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu Köyü'ndeki hemzemin geçitte, M.G. idaresindeki 36 EZ 255 plakalı otomobile çarptı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, sürücü M.G. ile araçta bulunan M.G. ve E.G. olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede meydana gelen kazada, trenin çarpmanın ardından otomobili yaklaşık 400 metre sürükleyip durabildiği öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA