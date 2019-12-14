İl Jandarma Komutanlığı, Ankara Caddesi'ndeki Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Kumar oynarken yakalanan 101 kişiye idari para cezası uygulandı, tombala makinesi ile çok sayıda kart ve pula el kondu.

Sendika yetkilileri hakkında da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA