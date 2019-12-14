Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda, FETÖ üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan bir organizatör grubu tespit edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen söz konusu organizatör şebekesinin, FETÖ üyelerini Afganistan uyruklu düzensiz göçmen gruplar arasına katarak, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçırma hazırlığında olduğunu belirledi.

Edirne ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, Edirne’de 4, İstanbul’da ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine geönderildi.

2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA