Trabzon'da, Fatih Devlet Hastanesinin 5’inci katında internet hattı çeken işçinin tavandan koridora düştüğü anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yunus Ayma'nın işçinin düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Dr. Yunus Ayma, o anları şöyle anlattı:

"Çok tuhaf gelecek ama yukarıdan bir adam ayaklarının üzerine yere düştü. Şok oldum. Kendimi hemen toparladım, ‘bir şeyin var mı?’ diye sordum. ‘Yok’ dedi ve işine devam etti. Ben en üst katta olduğumun farkında bile değildim. Gece o saatte teknisyen orada ne arar, ben de anlamadım. Sonradan öğrendim ki teknisyen orada bilgisayar kablosu çekiyormuş. Panellerin üzerine basınca tavandan aşağıya düşmüş. Tepkisiz gibi görünüyorum ama güvenlik kamerası olduğu için sesi çekmiyor."

Kaynak: DHA