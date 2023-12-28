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Türkiye
İHA 28.12.2023 10:20

Yaralı askerin dedesi: 74 torunum var, 5 tanesi cephede

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavisi tamamlanarak taburcu olan Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak’ın dedesi Mehmet Gürbak, “74 torunum var, 5 tanesi cephede. Kendim de içinde gerekirse hepsini vatan için feda ederim” dedi.

Yaralı askerin dedesi: 74 torunum var, 5 tanesi cephede

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit olmuştu.

Arkadaşlarının şehit düştüğü çatışmadan yaralı kurtulan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Baba ocağında kalan yaralı asker Gürbak’ı yakınları da yalnız bırakmıyor.

"Kendim de içinde gerekirse hepsini vatan için feda ederim"

Gürbak’ın dedesi 78 yaşındaki Mehmet Gürbak, “Torunuma geçmiş olsun. Ortalıkta bir şeytan üçgeni var. Burada o şeytanların eline bırakmayız bu ülkeyi. 21 evladım var. 74 torunum var, 5 tanesi cephede. Kendim de içinde gerekirse hepsini vatan için feda ederim. Hainlere vatan bırakmayız, bundan herkes emin olsun. Bu vatan dedelerimizin kanı ve teri ile kazanıldı. O insanlara yazık, büyük şeytanların oyununa düşüyorlar” diye konuştu.

Yaralı askerin dedesi: 74 torunum var, 5 tanesi cephede

Oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden baba Mustafa Gürbak ise, “Oğlum üst bölgesinde hain bir saldırı olduğunu söyledi. Emellerine ulaşamadıklarını ve geri püskürtüldüğünü, kahramanca mücadele ettiklerini ve o esnada 6 arkadaşının şehit düştüğünü söyledi. Üst bölgesini vermediler. Arkadaşlarının kanlarını yerde koymadıklarını öğrendim. Devletimiz sağ olsun hiç boş bırakmıyor bizi. Sağlık durumu da her gün daha iyiye gidiyor. Oğlum iyileştiğinde de tekrar görevinin başına dönecek” dedi.

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