Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 23:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evden sıçrayan alevler bir otomobili kullanılamaz hale getirdi.
Manisa Ahmetli'de bulunan üç katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı.
Evden çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Sarıkaya çiftini yanan evden çıkardı.
Çift, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ahmetli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı çiftin sağlık durumu iyi.
Yangın kısa sürede söndürülürken evde maddi hasar oluştu. Apartmanın önünde bulunan bir otomobil, evden sıçrayan alevler sebebiyle kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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