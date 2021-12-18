Kınık'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İzmir’de bir maden ocağında göçük meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, can kaybı ve ağır yaralının olmadığını 8 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Bahar Toprak aktardı.https://t.co/kUnrRIGW0o pic.twitter.com/CQntQ8MVBo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2021

İzmir Valisi açıklama yaptı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 22 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Soma Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.