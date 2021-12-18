Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 20:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi
[Fotoğraf: AA Video]
Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Iğdır-Ankara seferi yapan yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli köyü mevkiinde devrildi.
Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı." dedi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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