26 Kasım'da Güsvent K.'yi arayan Mustafa Ş., kendini polis olarak tanıtıp, adının suça karıştığını ve evinde bulunan altınları inceleyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine yaşlı kadının evine giden Mustafa Ş., piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan altınları alıp, kaçtı. Güsvent K. polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, Mustafa Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin Şanlıurfa’da olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Mustafa Ş. Samsun'a getirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mustafa Ş. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.