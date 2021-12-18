Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Derecik kırsalındaki arazi aramasında 12 çuvalda 160 ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 158 namlu uzatıcısı bulundu.

Yüksekova'da da ihbar üzerine bir kişinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 30 pompalı av tüfeği ele geçirildi.