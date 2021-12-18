Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de ruhsatsız 190 av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde 190 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Derecik kırsalındaki arazi aramasında 12 çuvalda 160 ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 158 namlu uzatıcısı bulundu.
Yüksekova'da da ihbar üzerine bir kişinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 30 pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Silah Kaçakçılığı
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