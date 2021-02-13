İstanbul Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

O sırada Mustafa ve Umut isimli iki kuzen dairede mahsur kaldı.

Umut, alt kadın penceresine çıkan bir yakını tarafından bacağından çekilerek içeri alınmak istendi. Ancak düşmekten kurtulamadı. 16 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin açtığı battiyeye düşünce ölümden kurtuldu. 4'üncü kattan düşen çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer çocuk da vinç ile kurtarıldı

Çatıda alevlerin etrafını sardığı Mustafa'yı kurtarmak için aynı sokakta oturan vinçli kamyon sahibi Yılmaz Ayhan yardıma koştu.

14 yaşındaki Mustafa, vinç ile kurtarılarak aşağıya indirildi.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.