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Türkiye
TRT Haber 26.10.2024 00:16

Yangında mahsur kalan çocuklar 2. kattan atlayarak kurtuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 çocuk mahur kaldı. Çocuklar vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede çıktı.

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Daireyi saran alevler ve yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayıp mahsur kalan 2 çocuk, evin balkonundan çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı..

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İtfaiye Polis Şanlıurfa Yangın
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Yangında mahsur kalan çocuklar 2. kattan atlayarak kurtuldu
Yangında mahsur kalan çocuklar 2. kattan atlayarak kurtuldu
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