Yangın, Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir binada çıktı.

Binanın ikinci katında çıkan yangın sırasında evde bulunan Rukiye Yılmaz ve 2 ve 5 yaşındaki 2 çocuğu dairede mahsur kaldı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangının şiddetini artırması üzerine mahalle sakinleri yangında mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu kurtarmak için harekete geçti.

Kurtarma anı kamerada

Binanın dibinde park halindeki otomobilin üzerine çıkan ve binaya merdiven dayayan mahalle sakinleri yangında mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu kurtardı. O anlar vatandaşlar tarafınfan cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde mahalle sakinlerinin bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine çıkarak, bir kısmı ise merdivenle pencereye uzanıp demir parmaklıkları söküyor. Demir parmaklıkların sökülmesinin ardından anne ve 2 çocuğu kurtarılıyor.

Yangından kurtarılan anne ve çocukları özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi.

"Çok yoğun duman vardı"

Yangın çıkan dairenin sahibinin kardeşi Selami Yılmaz, "O gün burada bir can pazarı yaşandı. Çok yoğun bir duman vardı, tam bir felaketti. Allah bütün mahalle sakinlerimizden razı olsun. Yangın küçük odada çıktı, kapının tam girişinde. Orada yoğun bir duman oluştuğundan dolayı yengem ve çocukları bu tarafa doğru koşmuşlar. Çocuklara kendini siper etmiş, korumuş çocukları. Burayı esneterek ilk önce çocukları çıkarttılar dışarı. Daha sonra kendisini aldılar" dedi.