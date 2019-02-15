Aşağı Mahalle'de 102 yaşındaki anneannesi Hatice Çay ile yaşayan İbrahim Ü'nün evinde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve evde mahsur kalan Hatice Çay, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA