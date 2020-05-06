Haber Giriş: Kaynak: AA
Yangın tüpünden 20 kilo eroin çıktı
[Fotoğraf: AA]
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda yangın tüpleri içerisinde gizlenmiş 20 kilo eroin bulundu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen bir tıra operasyon düzenledi.
Tırda yapılan aramada 2 yangın tüpü içerisine gizlenmiş 20 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayın ardından tır sürücüsü İ.H.T., gözaltına alındı.
Etiketler: sınır kapısı erosinSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:22
Son Haberler
- 17:44
- 17:38
- 17:43
- 17:36
- 17:26
Sıradaki Haber
Yeni infaz düzenlemesi Anayasa Mahkemesi'nde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz