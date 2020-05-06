Kaymakam Emre Yalçın'ın talimatı doğrultusunda Malazgirt Devlet Hastanesi'nde uygulanan proje ile doğum yapan annelere bebekleri için giyim, bakım ve temizlik malzemesi desteği sunuldu.

Hazırlanan bebek setleri, Başhekim Zekeriya Hannarici tarafından ailelere teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Yeni doğan yavruların güzel yarınları olsun"

Hannarici, desteklerinden dolayı Kaymakam Yalçın'a teşekkür ederek, proje ile ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Proje kapsamında koronavirüs ile mücadeleyle geçen bu süreçte ailelere katkıda bulunulduğunu belirten Hannarici, "İlçemizde dünyaya gelen bebeklerimizin ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayarak seti annelerimize hediye ediyoruz. Bu dönemde bu projenin bir parçası olmak beni ve hastane ekibimi ziyadesiyle memnun etmiştir. Yeni doğan yavruların güzel yarınları olsun" diye konuştu.

