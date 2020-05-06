Hem ev ekonomisine destek oluyorlar hem de evde kaldıkları zamanda boş vakitlerini değerlendiriyorlar. Bu süreçte canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarını da unutmadılar.

Maskelerinden önlüklerine hepsini ayrı ayrı modellediler. Yaptıkları "kahraman bebekleri" de sağlık çalışanlarına hediye ettiler.

"Onlara destek vermek istedik"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta temsilciliği üyeleri, doktor ve hemşire kıyafetiyle hijyen maskeli bebekler tasarladı. Salgın nedeniyle evde kalan üyelerine malzemeler gönderdi. Maharetli ellerde birbirinden sevimli bebekler ortaya çıktı.

KADEM Isparta İl Temsilcisi Gonca Kayacan Kadem, "Gündem bebekleri yapıyorduk biz. Gündem sağlık çalışanları olunca onlara destek vermek istedik. Yüzlerini güldürmek istedik ve bebek projesine başladık" dedi.

Adını da "kahraman bebek" koydular. O bebekleri de Isparta'daki sağlık çalışanlarına hediye ettiler. Sağlık çalışanları aldıkları hediyeler karşısında mutluluklarını gizleyemedi.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi

İç Hastalıkları Uzmanı Zeynep Baykal, çocukluğundan beri ilk defa aldığı bir bebeğin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyerek, "Her ayrıntıyı düşünmüşler. Bizi düşündükleri için çok teşekkür ederiz" dedi.

KADEM üyelerinin yaptığı bebekler Türkiye'nin dört bir yanındaki sağlık çalışanlarına da gönderildi.