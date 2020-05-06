Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yatırımlarla, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Nevşehir'de 1 mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda il genelinde toplam 76 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanacağı ifade edilen açıklamada, ülke tarımı ve ülke insanı için DSİ tarafından özverili çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Modern sulama projeleri

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"Nevşehir il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 76 bin 130 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 56 milyon 336 bin liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir. Nevşehir'in en önemli sulama projesi Ayhanlar Sulamasıdır. İş kapsamında 17 bin 730 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılan sulu tarımla bu yıl birim fiyatlarla ülkemiz ekonomisine 6 milyon 848 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

