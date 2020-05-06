Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, ağustos ve mart dahil olmak üzere 8 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 662 bin 316 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 135 bin 966 tonla Sakarya'da gerçekleşirken, bu kenti 122 bin 362 ton ile Ordu ve 103 bin 153 tonla Düzce Ticaret Borsası izledi.

Söz konusu dönemde Giresun Ticaret Borsasında işlem gören fındık miktarı 98 bin 453 ton oldu.