Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 salgını nedeniyle ekonomide yaşanan zorluklar karşısında üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için yoğun çalışmalar yürüten ATO, yiyecek-içecek hizmetleri sektörü için de harekete geçti.

ATO'nun Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın da katılımıyla sektörün kapalı kaldığı süreçte yaşadığı sorunlar ile açılış sonrasına dair önlemlerin ele alındığı toplantı düzenledi.

Süreç sektör için özel önem taşıyor

Baran, yiyecek içecek sektörünün fizyolojik ihtiyacı gerçekleştirmenin yanı sıra kişilerin sosyalleştiği aktivitelere ev sahipliği yaptığını belirterek, "yeni normalleşme sürecinin" sektör için özel önem taşıdığını vurguladı.

İşletme ve istihdamın devamına ilişkin endişelerin bulunduğuna değinen Baran, şöyle konuştu:

"Başkent'te bu sektörde faaliyet gösteren 6 bini aşkın üyemiz adeta bir istihdam deposu görevi üstlenerek binlerce kişiye iş ve aş sağlıyor. Günlük kazançlarla işletme çarklarını döndüren sektör, 1,5 aydır hem geçmiş ödemeleri hem de gelecek kaygılarıyla baş başa kalmış durumda. Buna rağmen, toplumsal sorumluluklarının bilinciyle 'yeni normalleşme sürecine' hazırlanıyor."

"Dayanışma geleneği"

Ekonomik tablonun en kısa sürede toparlanabilmesi için tüm vatandaşlara "yeni normalleşme sürecinde" sektörlere destek olması çağrısında bulunan Baran, "Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde ‘dayanışma’ kaynasın" sözlerini kullandı.

ATO Başkanı Baran, normalleşme sürecinde, tüm işletmelere, çalışanlarıyla COVID-19'la mücadele yöntemlerini de içeren hijyen eğitimi vereceklerini açıkladı.

Komite üyelerinin zorlu süreçte birbirlerine destek olduklarının altını çizen Baran, "ATO üyeleri, geçmişlerinden gelen dayanışma geleneğini en zor zamanda sergileyerek, geleceğe ilişkin umutları artırmıştır. Her şey bitip de hayat normale döndüğünde, hatırda kalacak yegane şey toplumumuzun alicenaplığı olacaktır" dedi.

Sosyal mesafeye uygun dizayn edilecek

Konuşmaların ardından komite üyeleri, geçici olarak faaliyetlerin durdurulduğu dönemde yaşadıkları sorunları, çözüm önerileri ve yeni normalleşme sürecine ilişkin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu süreçte, mekanlarının sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn edilmesiyle yüzde 40-50 seviyesinde gerileyecek iş hacmi ve ortaya çıkacak küçülme dikkate alınarak, istihdamın korunması için Kısa Çalışma Ödeneği'nin 1 yıl daha uzatılması ve istihdama dair diğer desteklerin devreye alınması istendi.

İş hacmi gerilerken elektrik, su, doğal gaz gibi giderlerin aynı şekilde sürdürülemeyeceği gerçeğinden hareketle, sübvanse yollarının devreye alınması, online yemek siparişi yapan şirketlerin komisyon oranlarının düşürülmesi gerektiği vurgulandı.