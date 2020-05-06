Kocabaşlar'ın Ilıca mevkisinde yer alan kaplıcanın turizme kazandırılmasıyla ilgili 2015'te ruhsat alımı için başlatılan girişimlerde somut adım atıldığını kaydeden Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, projenin GMKA tarafından 'Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı' dahilinde destekleneceğini açıkladı.

Kaymakam Şahin, istenilen sıcaklık ve su değerlerinin bulunmasıyla bölge turizmine büyük katkı sağlanacağını söyledi.

15 Mayıs'ta ihale gerçekleştirilecek

'Jeotermal Arama ve Üretim Kuyusu Yaptırılması' başlığı altında, 24 Nisan'da resmi ilanın yayımlanmasının ardından 15 Mayıs günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonu’nda ihale gerçekleştirilecek.