Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mart ayı teşvik rakamları ile ilgili sosyal meyda hesabından açıklama yaptı.

Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı.



İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı.



Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız pic.twitter.com/NPu2LXClnE — Mustafa Varank (@varank) May 6, 2020

Varank, martta düzenlenen teşvik belgeleriyle 27 bin kişiye istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önünün açıldığını belirtti.

İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımların geçen seneye göre artış gösterdiğne vurgu yapan Varank, "Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız" dedi.