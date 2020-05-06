Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) Pazar Verileri Raporu'na göre, Ekim-Aralık 2019 döneminde kuruma toplam 44 bin 647 şikayet iletildi. Şikayet sayısı, 53 bin 98 başvurunun geldiği 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,91 azaldı.

Sektör bazında en fazla şikayet, yüzde 53,1 ile internet servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin yapıldı.

Bunların 23 bin 712'si internet, 16 bin 670'i mobil, 2 bin 218'si sabit telefon, 1864'ü uydu platformu, 183'ü kablo TV hizmetlerine ilişkin oldu.

Geçen yılın dördüncü çeyreği itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığına ilişkin 1790, uydu platform hizmetlerine yönelik 436, mobil hizmetlere ilişkin 206, sabit telefon hizmetlerine yönelik 192, Kablo TV hizmetleri hususunda 143 tüketici şikayeti kaydedildi.

Şikayetlerin dağılımı

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin oldu. Geçen yılın dördüncü çeyreği itibarıyla şikayetlerin yüzde 32,2'si fatura sorunları konusunda geldi.

İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet edilen konu olan bağlantı sorunu, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 56,3'ünü oluşturdu.

Uydu platformu hizmetinde en fazla şikayet abonelik işlemlerine ilişkin yapıldı. Söz konusu şikayet, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 26,9'unu buldu. Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet 64,7 ile bağlantı sorunlarına yönelik geldi.