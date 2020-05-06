Fabrikada seyyar test noktası kuruldu. İşçiler önce kayıt oldu, ardından her birine yerli tanı kiti ile test yapıldı.

Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığına başvurdu. Firmalara seyyar test ekibi gönderildi.

TOSB Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, çalışanların tedirginlik yaşamasından dolayı böyle bir işe giriştiklerini anlatarak, "Tüm çalışanların testten geçip kafaları rahat olarak işe dönebilmelerini ve rahat çalışabilmelerini sağladık" dedi.

28 firma başvurdu

Testler, Ankara'daki Ulusal Viroloji Laboratuvarında geliştirilen yerli tanı kiti ile yapılıyor. Şu ana kadar 28 firma başvuruda bulundu.

Operasyon Yöneticisi Ertuğrul Işık, "Ekiplerimiz sabah saat 4'te, 5'te vardiyaya göre yola çıkıyorlar. Vardiyalar tamamlandıktan sonra, ekiplerimiz numuneleri laboratuvarımıza götürüp orada Sağlık Bakanlığından gelen personelle birlikte teslim alıp ondan sonra çalışmaya başlıyorlar" dedi.

36 saat içerisinde sonuçlar geliyor

Seyyar test ekipleri, fabrikalarda kurdukları seyyar koronavirüs test noktalarında işçilere koronavirüs testi yapıyor. Ağız ve burundan alınan bulgular laboratuvara gidiyor. 36 saat içerisinde sonuçlar geliyor.

Kocaeli Organize Sanayi Bölgesinde şu anda 17 fabrika tam kapasite, 62 fabrika ise kısmi çalışmayla üretimini sürdürüyor.

Haber: Rasih Turanoğlu

Kamera: Muratcan Reyhan