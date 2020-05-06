Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Ankara'da fabrika yangını: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tiner imalatı yapan fabrikada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kahramankazan'da, sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Saray Mahallesi'ndeki tiner imalatı yapan fabrikada, belirlenemeyen nedenle çıktı.
Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Söndürülen noktalarda yapılan incelemelerde fabrikada çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: yangın boya fabrikasıSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 16:32
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