Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından işbirliği ile yürütülen çalışma çerçevesinde Beyşehir Gölü kıyısında başlatılan temizlik çalışmaları tamamlandı.

Eşrefoğlu Köprüsü ve tarihi Taşköprü arasında kalan bölümdeki göl yüzeyinin de söz konusu çalışma kapsamında temizlendi.

Yürütülen faaliyetlerle köprü önünde biriken kamış, ot, yosun ve istenmeyen sucul bitkileri toplandı ve görüntü kirliliği de ortadan kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Benzer çalışmalar ihtiyaç görüldükçe yapılacak

Göl kıyılarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının BSA kanalı ile Termiye çayında da devam ettiği, iş makineleri indirilerek yürütülen çalışmalarda sona gelindiği ifade edildi. Benzer çalışmaların bundan böyle de ihtiyaç görüldükçe belirli aralıklarla devam ettirileceği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]