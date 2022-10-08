Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangın çıkan evde 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'de yanan bir evde 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cansız bedeni bulundu. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 Ekim'de çıkan yangında, evden 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cansız bedeni çıkarıldı.
Genç kızın ölümü şüpheli bulunarak soruşturma derinleştirildi. Büşra Kabataş'ın annesinin eski erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Polis yaptığı incelemede, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli
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