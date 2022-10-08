Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçede faaliyeti sürdüren boru profil üretim fabrikasında işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Emre Acar, üretim alanında üzerine düşen malzemeler nedeniyle yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre Acar, Akçakoca Devlet hastanesine kaldırıldı.
Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Düzce
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