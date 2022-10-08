Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 19:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da kavşakta hızını alamayan tır yan yattı
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır’da kavşakta hızını alamayan pamuk yüklü tır yan yattı. Bağlar ilçesi Kamışlo kavşağında pamuk yüklü tır, kavşakta hızını alamayınca yan yattı.
Bağlar ilçesi Kamışlo kavşağında plakası öğrenilmeyen pamuk yüklü tır, kavşakta hızını alamayınca yan yattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ölü ve yaralı olmazken tırda maddi hasar meydana geldi.
Tırdaki pamukların yere savrulduğu kavşak trafiğe kapanırken, trafik polis ekipleri karşı yönlerden gelen araçları kontrollü bir şekilde geçişini sağladı.
Savrulan pamukların ve kamyonun kavşaktan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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