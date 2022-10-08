HDP'nin fitilini ateşlediği 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börü ve arkadaşları da hedef oldu.

Olayların ikinci gününde kurban eti dağıtmak için sokakta bulunan yasin börü ve arkadaşları terör örgütü yandaşları tarafından hunharca katledildi. İşte o katliamın üzerinden bugün tam 8 yıl geçti.

16 yaşındaki Yasin ve 3 arkadaşının katledildiği olayın 8. yılında anma töreni vardı.

"Sanki bugün defnediyoruz bizim acımız aynı"

Hasan Gökgöz'ün babası, "Hayatta unutulmaz yani bugün buraya gelmişiz sanki yeni defnediyoruz bizim acımız aynıdır. Onlar gibi binlerce insan gelse biz boynumuzu eğmeyiz onlara biz şehadetimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Aileleri ve sevenleri Yasin Börü, Hüseyin Dakak, Hasan Gökgöz ve Riyad Güneş'in mezarlarının başındaydı.

Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, "Fakirlere et dağıtırken hunharca şehit edildi yani onları destekleyenler, Allah'ın huzurunda bunların hepsi hesap sorulacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Unutmak istesek de her gün acımız tazeleniyor"

Hüseyin Dakkak'ın babası ise, "Acıyı unutamadık, her gün acımız tazeleniyor yani unutmak istesek de bazı bu siyasi partiler Selahattin Demirtaş'ın niye içeride olduğundan dolayı her gün gündeme getiriyorlar, işte niye içeridedir, niye içeridedir, benim evladımı öldürmüşler şimdi onların evladı değil” diye konuştu.

Yasin ve arkadaşları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

her gün acımız tazeleniyor

her gün acımız tazeleniyor