Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Çorum'un İskilip ilçesinde kömür ocağında metan gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi.
Çomu köyünde çalıştığı kömür ocağına inen 47 yaşındaki İbrahim Ayan, bir süre sonra çalışma arkadaşları tarafından baygın halde bulundu.
Ocaktan çıkartılan Ayan'a ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Metan gazından zehirlendiği belirlenen Ayan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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