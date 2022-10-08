Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
[Fotograf: AA]
Yalova'da tersaneler bölgesinde işçilere silahlı saldırıda bulunuldu, 5 kişi yaralandı.
Tersaneler bölgesine otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı.
Tersane önünde yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik güçlerince 4 kişi oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Yalova Bireysel Silahlanma
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