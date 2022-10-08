Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da terörün finans kaynağına operasyon
[Fotograf: AA]
Diyarbakır kırsalındaki narkoterör operasyonlarında 520 kilogram toz ve kubar esrar ile 232 bin kök kenevir, 60 bin kök skunk ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda Lice ilçesi Yolçatı Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 12 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.
Aramalarda 260 kilogram toz esrar, 260 kilogram kubar esrar, 232 bin kök kenevir ve 60 bin kök skunk ele geçirildi.
Etiketler: Diyarbakır Terörle Mücadele Uyuşturucu
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