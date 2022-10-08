İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesindeki çalışmada, dolandırıcılık suçu başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan hükümlülerin yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla operasyon düzenlendi.

Kent genelinde tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla daha önce belirlenen 433 adrese 234 ekip ve 474 personelle gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 106 zanlı yakalandı.

Aralarında "kasten öldürme", "hırsızlık", "suç delillerini yok etme" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanan zanlılar, polis merkezlerine götürüldü.

Bu arada yakalanan şahıslar arasında oyuncu Yağmur Atacan'a 2014'te silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Galip Topsız'ın da bulunduğu öğrenildi. Topsız'ın hakkındaki karar kesinleşmesinin ardından firari olarak arandığı belirtildi.