Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da küçük tekne battı
İstanbul'da denize açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişiyi deniz polisi kurtardı.
İstanbul Boğazına açıldıktan kısa süre sonra Karaköy önlerine gelen tekne su almaya başladı. Kaptan ve arkadaşı teknenin su almaya başladığını fark edince yardım çağrısında bulundu. Ardından kaptan kıyıya yöneldi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen deniz polisi teknedeki 2 kişi kurtardı. Kaptan ve arkadaşı bota alınırken, su alan tekne de battı.
O anlar ise çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Boğazı
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