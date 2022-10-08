Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da seyir halindeki servis midibüsü yandı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.
Alanya-Manavgat kara yolu Avsallar Mahallesi çıkışında Mehmet Duyar idaresindeki servis midibüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, midibüsü yol kenarında durdurarak dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 19:30
- 18:58
- 18:50
- 18:45
- 18:28
Sıradaki Haber
Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz