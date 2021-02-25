Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yanan otelin penceresinden atlayan kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan otelin 5. katından atlayan kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri otelde mahsur kalan 10 kişiyi kurtardı.
Yenimahalle Mahallesi Şanlıurfa Caddesi'ndeki otelin 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada 5. katta bulunan Sedat T. alevlerden kurtulmak için pencereden atladı. Yaralanan Sedat T. ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
İtfaiye ekipleri otelde mahsur kalan 10 kişiyi kurtardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonrası binada hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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