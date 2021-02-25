Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takla atan araç akaryakıt istasyonuna girdi: 4 yaralı
İstanbul Beşiktaş'ta kaldırıma çarpıp takla atan araç akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından bölgedeki akaryakıt istasyonunda bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Araçtaki 4 kişinin yaralandığı kazada, hem araçta hem de benzin istasyonunda maddi hasar meydana geldi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkma olasılığına karşı araca ve akaryakıt istasyonuna köpük sıktı.
Etiketler: Trafik Kazası
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