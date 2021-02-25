Büyükdere Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından bölgedeki akaryakıt istasyonunda bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araçtaki 4 kişinin yaralandığı kazada, hem araçta hem de benzin istasyonunda maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkma olasılığına karşı araca ve akaryakıt istasyonuna köpük sıktı.