Olay, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi’nde yaşandı.

Polis ekipleri, şüphe üzerine 27 ACN 084 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında otomobili durduran sürücü, yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken otomobil ise arama için polis merkezi otoparkına çekildi.