Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 04:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da mahalle bekçilerine pompalı tüfekli saldırı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Bu sırada otomobildeki kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir bekçi yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bekçi, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis, söz konusu otomobili ara sokakta terk edilmiş halde buldu.
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