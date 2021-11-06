Marmaris'i, Milas'ı, Köyceğiz'i, Bodrum'u etkileyen yangın 29 Temmuz'da başladı, 12 Ağustos'ta söndürüldü. Yangında zarar gören 60 bin hektarlık alanın 51 bin 400 hektarı ormanlık alandı.

Muğla'daki yangının ardından, ormanlardan 1 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu para, yanan sahaların yeniden ağaçlandırılmasında kullanılacak.

Türkiye'nin içini kavuran o 15 günden geriye, 5 milyon 200 bin metreküplük yanmış ağaç kaldı.

"Yangın söner sönmez hemen hasar tespit çalışmalarına başladık"

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Biz yangın söner sönmez hemen hasar tespit çalışmalarına başladık. Bu tespit çalışmalarımızın sonucunda bu alanlarda 5 milyon 200 bin metreküp, yanan emval, ağaçlarımızı tespit ettik. Hemen akabinde bir kısmını dikili satış yöntemiyle bir kısmını da köylülerimizle, vait fiyat usulü dediğimiz üretim çalışmalarına başladık."

Yangının ardından 10 bin orman işçisi zamana karşı yarışıyor. Çünkü tüm işlerin en geç Mart ayına kadar tamamlanması gerekiyor ki yanan ağaçlar böceklenip sağlam kalan ormana zarar vermesin.

200 iş makinası yolları açıyor, depolama alanları oluşturuyor

Türkiye'nin her yerinden çalışanlara 200 iş makinası da yollar açıyor, depolama alanları oluşturuyor.

Yasin Yaprak, "Şu anda ağaçlarımızın herhangi bir öz odununda bir zarar yok. Ekonomik olarak değerlendirilecek durumda. Hızlı bir şekilde bunların kıymetliden yakacak oduna doğru bir standardizasyon çalışması yapılıyor.

Yanan ağaçlar kesilip kabukları soyulduktan sonra kereste, kağıtlık, lif yonga ve yakacak şeklinde bir çok kategoriye ayrılıyor. Ve çeperi ne kadar büyük olursa ekonomik değeri de o kadar yükseliyor" dedi.

"1 milyar TL civarında ekonomik değeri olabilir"

Elde edilen orman ürünleri ihale yöntemiyle satışa sunuluyor.

Yaprak, "Piyasanın dengesine göre arz talep dengesine göre şekillenecektir ama tahminimiz buranın ekonomik değerine baktığımızda 5 milyon 200 bin metreküpün, 1 milyar TL civarında bir ekonomik değeri olabileceğini söyleyebiliriz. Sonrasında da özellikle de daha sonra burada yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarında, tekrar bize ödenek olarak genel bütçeden verilir" diye konuştu.

Bu ödenek arazi ve toprak hazırlama, tohumluk ve fidanlık oluşturma ve dikim çalışmalarında kullanılacak.