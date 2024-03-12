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Türkiye
DHA 12.03.2024 12:13

Yanan ormanda baygın bulundu, ısınmak için ateş yaktığını söyledi

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını çıkardığından şüphelenilen kişi yanan alanda baygın yatarken bulundu. Şüpheli, alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söyledi.

Yanan ormanda baygın bulundu, ısınmak için ateş yaktığını söyledi

Kemer ilçe merkezindeki Çalış Tepe mevkiinde saat 07.00 sıralarında orman yangını çıktığı bilgisi üzerine Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri bölgeye gitti.

Yangına 2 arazöz ve 15 kişiyle müdahaleye giden ekipler, yoldan yaklaşık 600 metre yukarıdaki alana ulaşabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. 1 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından etrafı çevrilerek kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yanan ormanda baygın bulundu, ısınmak için ateş yaktığını söyledi

Öte yandan, ilk müdahale için yangın noktasına çıkan orman muhafaza görevlisi Mustafa Atcı, yanan alanın ortasında yerde yatan kişiyi fark etti.

Kendinden geçmiş halde yatan kişiyi bir süre uğraştıktan sonra kaldıran Atcı, yanındakilerle birlikte ormandan yola kadar indirdi. Adının F.K. (25) olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yanan ormanda baygın bulundu, ısınmak için ateş yaktığını söyledi

Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen F.K'nın ilk ifadesinde alkol aldıktan sonra ısınmak amacıyla ateş yaktığını söylediği öğrenildi. F.K'nın hastanedeki kontrollerinin ardından şüpheli olarak Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

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Antalya Orman Yangını
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