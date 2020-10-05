Bilecik'in Osmaneli ilçe merkeze 21 kilometre uzaklıkta bin rakımlı Hisarcık köyü, yamaç paraşütçülerinin yeni mekanı oldu.

Yamaç paraşütü yapmak için köye gelen onlarca sporcu, gün boyu uçuş gerçekleştirdi.

Her geçen gün yamaç paraşütü tutkunlarının uyrak yeri haline gelen köyde sporculara her türlü imkan sunuluyor.

"Pistlerimiz boş kalmıyor"

Paraşütçülerin 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyemizin destekleri ile hızla ilerleyen yamaç paraşütü sporuna ve yamaç paraşütü parkurlarımıza ilgi her geçen gün artıyor. Hafta sonu Hisarcık Köyümüz pistinde milli paraşüt sporcumuz ve değerli hocamız Semih Sayır, arkadaşları, 1308 Osmaneli Belediyespor Yamaç Paraşütü Başkanımız Osman Kıvrak ve sporcularımız uçuşlar gerçekleştirdiler. 2 bin metre yüksekliğe ulaşan sporcularımız yanında, yeni tecrübe süresini doldurmaya çalışan sporcularımızda atlayışlar yaptılar. Hisarcık Köyü pistimiz ve ilçe merkezimizdeki Ayı Kaya pistimiz yamaç paraşütçülerinin yoğun ilgisini çekiyor ve pistlerimiz boş kalmıyor" dedi.