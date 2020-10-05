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Adıyaman'da 69 eve karantina kararı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 69 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 69 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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